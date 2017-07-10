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العبادي يعلن رسميا استعادة الموصل بالكامل من "داعش"
حيدر العبادي

العبادي يعلن رسميا استعادة الموصل بالكامل من "داعش"

2017-07-10 19:48:10

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم / الاثنين / رسميا النصر على تنظيم “داعش” الإرهابي في الموصل.
وقال العبادي، في كلمة تلفزيونية بثتها قناة “العربية ـ الحدث” الفضائية وسط حشد من قيادات القوات المسلحة العراقية في الموصل، إن “النصر في الموصل تم بتخطيط وإنجاز وتنفيذ عراقي، ومن حق العراقيين الافتخار بهذا الإنجاز”.
وأضاف رئيس الوزراء العراقي، وهو يرفع العلم العراقي، “نحن أمام مهمة الاستقرار والبناء وتطهير جيوب داعش”.
وتوجه العبادي بالشكر للدول التي وقفت إلى جانب العراق في وجه تنظيم “داعش” الإرهابي، والمرجعية الدينية في العراق وعلى رأسها المرجع علي السيستاني لإصداره فتوى جهادية بشأن محاربة التنظيم.
وأكد أن أمام العراقيين الآن مهمة تطهير ما تبقى من خلايا “داعش”، وأن ذلك يتطلب جهدا استخباريا وأمنيا، وفق تعبيره.
ووصل العبادي إلى الموصل أمس لتهنئة قادة الجيش عقب نحو تسعة أشهر من المعارك الطاحنة في الموصل، المعقل الرئيسي للتنظيم في العراق.
كانت القوات العراقية قد بدأت، في أكتوبر 2016، معركة تحرير الجانب الأيسر من المدينة قبل أن تنتقل للجانب الأيمن في فبراير الماضي.

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