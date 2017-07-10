نشر الحساب الرسمي لوكالة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية مقطع فيديو صادم على موقع التدوينات القصيرة الشهير “توتير”، يظهر الفيضانات وهى تسقط منزلًا فى منطقة التبت.

وتقع منطقة التبت فى جمهورية الصين الشعبية، وهي منطقة ودولة سابقة في آسيا الوسطى وموطن الشعب التبتي، ويأتى المشهد المخيف بعد سلسلة من الفيضانات ضربت المنطقة فى الساعات الماضية.

ولاقي الفيديو رواجًا كبيرًا عى “تويت” فور نشره، بينما أصيب الكثير من الرواد بالذعر من هول المشهد.