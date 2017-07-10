شن القائد العام السابق لشرطة دبي، ضاحي خلفان، اليوم الاثنين، هجوما شرسا على حكومة الحمدين في قطر.

وكتب خلفان عدة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” قائلا: “تغريدات بسيطة جدا أزعجت وأغضبت قطر ولم تتحملها لمدة يومين.. قلنا إننا نريد من المواطن أن يخرج على الحمدين المخلوعين.. يقوم بثورة ربيع”.

وأضاف خلفان: “لم يحس المسؤولين في قطر بأثر دعوة كهذه قاموا ..ولم يشعروا بأي أهمية لأي حكومة”، وأردف في تغريدة أخرى: “حلال عليكم دعوة الشباب العربي على الحكام العرب حرام على غيركم أن يدعو القطريين للخروج عليكم”.

ووجه خطابه إلى أحد الحمدين في قطر قائلا: “ما هكذا يا حمد تورد الإبل” وأضاف :”إذا خرجت قطر من مجلس التعاون الخليجي فتلك نعمة من الله عليه”.

واعتبر خلفان أن العالم العربي في 2018 سيكون بلا إرهاب لأن التمويل القطري سيجفف، مضيفا أن “قطر هى قرن الشيطان في الجزيرة العربية منذ قطري بن الفجاءة إلى أن تقوم الساعة... وستذكرون ما أقول لكم”.

وأضاف في تغريدة أخرى “ما فيه قرن في الخريطة إلا هذا القرن”.

واستطرد خلفان: ” اثنان من اهلي مدفونين في قطر وكنز جدي الثالث” وتابع : “لو نبشنا تراب قطر لوجدنا آثار بني ياس فيه” وختم تغريداته بالقول : “العبرة بالحاكم لما يكون عاقل أو يكون خريش...ما شفناه من الحمدين خرشان ونتوقع من تميم التعقل.. إن شابه أباه فقد ظلم”.