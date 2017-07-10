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الداخلية الألمانية عن المتظاهرين ضد أقمة العشرين: "مجرمين وبلطجية"
احتجاجات ضد قمة العشرين

الداخلية الألمانية عن المتظاهرين ضد أقمة العشرين: "مجرمين وبلطجية"

2017-07-10 19:18:55
خاص- محيط

أدان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير بشدة أعمال العنف في مدينة هامبورج أثناء قمة العشرين، قائلا “هؤلاء لم يكونوا متظاهرين، كانوا مجرمين وبلطجية” لافتا إلى أنهم هاجموا أشخاصا وأشعلوا حرائق وسلبوا ممتلكات.

وأضاف دي ميزير، في تصريح صحفي بالعاصمة برلين، اليوم الاثنين أنه لا يمكن لفوضويين من ألمانيا وأوروبا استغلال شعارات سياسية للوصول إلى مآربهم ومصالحهم وتوجهاتهم الشخصية، مشيرا إلى أن هؤلاء متطرفون يقومون بأعمال عنف وسلب وإضرام نار وترويع وشبههم- على حد قوله- مثل النازيين الجدد .

انتقد وزير الداخلية اليسار المتطرف بألمانيا، مؤكدا أنه ليس مسموحا التساهل مع من يقومون بأعمال عنف في أية مدن بألمانيا، مشددا على أن ذلك يسري في هامبورج وبرلين وأي مكان آخر على الأراضي الألمانية.

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