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مصر تسعى لشراء 38 طائرة جديدة بقيمة 3 مليارات دولار
مصر للطيران1

مصر تسعى لشراء 38 طائرة جديدة بقيمة 3 مليارات دولار

2017-07-10 19:56:40

أعلن شريف فتحى وزير الطيران المدنى، اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن تتعاقد شركة مصر للطيران على شراء صفقة جديدة من طائرات الركاب تضم حوالى 38 طائرة حديثة خلال الفترة القادمة للوصول إلى نقاط جديدة، وتعزيز بعض النقاط بأوروبا وآسيا.

جاء ذلك على هامش افتتاح أكبر صالة أسواق حرة بمطار القاهرة فى الوقت الذى أكد فيه صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الصفقة الجديد قد تصل تكلفتها إلى 3 مليارات دولار، وأن الطائرات الجديدة سيتم الدفع بها على بعض الخطوط، والاستعانة بها فى حال افتتاح خطوط جديدة، بالإضافة إلى عملية إحلال وتجديد لبعض الطائرات قديمة الطراز، حيث تسعى الشركة دائمًا لتوسيع شبكة خطوطها الدولية.

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