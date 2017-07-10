أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أن المدير في العمل هو الذي يضع خطة ترتب العمل للحضور والانصراف وتوزيع وتقسيم العمل على العاملين تحت قيادته سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة ، مشيرا إلى أن بعض الموظفين يؤدي مهمته في العمل وينجزها في يومين أو ثلاثة ولم يحضر باقي الأسبوع ولا بأس بذلك لأنه أدى العمل التي طلب منه في فترة وجيزة وراتبه حلال كاملًا .

وقال في برنامجه والله أعلم على شاشة سي بي سي،ردا على متصلة تقول أنا موظفة حكومية في الدولة ومن المفترض أن أحضر في مؤسستي خمسة أيام في الأسبوع ولكن بشكل ودي بين مدير العمل نحضر جميعا يومين فقط، هل الراتب الذي أتقاضاه حلال أم حرام؟، قائلًا: أنتي تستحقي كل الراتب لأن المدير هو الذي يقسم العمل ويرى أن المكان الذي ليس به ضغط شغل وبناء عليه اليومين الذي تعملي فيهم يكفي لباقي الإسبوع في أداء مهامك، مؤكدا أن المدير شايف كده أن مهام عملك تؤدى في يومين فقط.