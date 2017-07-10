البورصة تنتهي من مراجعة قائمة الأسهم المسموح لها بالأنشطة المتخصصة2017-07-10 19:10:58
فى إطار المراجعة الدورية التى تقوم بها البورصة المصرية، تقرر تعديل قائمتى الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها اعتبارا من جلسة تداول 9 أغسطس المقبل، والتعديل كما يلى:
القائمة الأولى (أ): تتكون من 81 ورقة مالية، وهى القائمة التى يُسمح بمزاولة التداول عليها فى الجلسة ذاتها، والتعامل عليها بالهامش، وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية، وتكون هى السوق النشط، وذلك وفقًا للمعايير التالية:
1- ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (اثنين فى العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
2- ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالى عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.
3- ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15% من المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة) بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 65% خلال 12 شهرا.
4- ألا يقل المتوسط اليومى لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3% متعامل يوميا من المتوسط اليومى لعدد العملاء المتعاملين فى السوق خلال فترة الدراسة (بدلا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميلا، لتكون نسبة مئوية، وهى الأكثر تعبيرا).
5- ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة (بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 40% خلال 12 شهرا) أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومى عن 0.001 من المتوسط اليومى لتداول إجمالى الأسهم.
القائمة الثانية (ب): تتكون من 67 ورقة مالية، وهى القائمة التى يُسمح بالتعامل عليها بالهامش، وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، وتكون هى السوق متوسط النشاط وذلك وفقا للمعايير التالية:
1- ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 (واحد فى العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
2- ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالى عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.
3- ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 5% من المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة.
4- ألا يقل المتوسط اليومى لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.1% متعامل يوميا من المتوسط اليومى لعدد العملاء المتعاملين فى السوق خلال فترة الدراسة.
5- ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومى عن 0.0005 من المتوسط اليومى لتداول إجمالى الأسهم.
أما على صعيد باقى الأسهم، فيتضمن القرار ألا يُسمح لمزاولة أى أنشطة متخصصة عليها، بينما تبدأ الأنشطة المتخصصة لـ(القائمة أ)، والأنشطة المتخصصة لـ(القائمة ب) اعتبارا من أغسطس 2017.
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