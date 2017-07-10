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مفيدة شيحة: يمكن التغاضي عن هفوات الزوج في حالات محددة
مفيدة شيحة

مفيدة شيحة: يمكن التغاضي عن هفوات الزوج في حالات محددة

2017-07-10 19:46:23
كتب - متابعات

أكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن الزوج دائم الغضب والانفعال في بيته أشبه بالقنبلة الموقوتة التي تهدد كيان الأسرة ونفسية الزوجة والأولاد، مؤكدةً أنه رجل ضعيف لديه مشاكل في التربية السوية.

وقالت في برنامجها “الستات مايعرفوش يكدبوا”، المذاع عبر قناة “CBC”، اليوم الإثنين، أن من الاستقواء على المرأة، واستغلالها نفسيًا وجسديًا أن يطالب البعض الزوجة بالسكوت إزاء عصبية الزوج.

ولفتت إلى أنه يمكن التغاضي عن هفوات الزوج في حالات محددة لكن ليس للأبد، مطالبةً كل امرأة بمراقبة ردود فعل الرجل في المواقف التي تثير غضبه قبل أن تقدم على الزواج منه.

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