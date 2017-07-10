تحالف "دعم الشرعية" يفكك لغما بحريا قبالة ميناء ميدي اليمني2017-07-10 19:06:57
أعلن مصدر مسؤول في قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن اكتشاف وتفكيك لغم بحري جنوب غربي ميناء ميدي زرعته مليشيات الحوثي وصالح .
وقال المصدر، وفقا لقناة (سكاي نيوز العربية) مساء اليوم/ الاثنين/ إنه تم اكتشاف اللغم البحري في منطقة تقع جنوب غرب ميناء ميدي اليمني، حيث قامت الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح بزرعه، وتم التعامل مع اللغم من قبل فريق متخصص في الجيش الوطني اليمني، وبدعم بحري من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وشدد على خطورة استمرار الميليشيات في استهداف المياه الإقليمية والممرات البحرية الدولية، وذلك للإضرار بالسفن التي تمر بتلك المنطقة.
وطالب المصدر المجتمع الدولي بالتصدي لتهريب السلاح إلى الميليشيات، التي تهدف إلى نشر الفوضى في المنطقة، والإضرار بالمواطن اليمني من خلال تعطيل وصول المساعدات الإنسانية عبر الموانئ اليمنية.
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