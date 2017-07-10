أكد شريف فتحى وزير الطيران المدنى، اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن تتعاقد شركة مصر للطيران على شراء صفقة جديدة من طائرات الركاب تضم حوالى 38 طائرة حديثة خلال الفترة القادمة للوصول إلى نقاط جديدة، وتعزيز بعض النقاط بأوروبا وآسيا.

ومن جانبه، أوضح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في هامش افتتاح أكبر صالة أسواق حرة بمطار القاهرة، أن الصفقة الجديد قد تصل تكلفتها إلى 3 مليارات دولار، وأن الطائرات الجديدة سيتم الدفع بها على بعض الخطوط، والاستعانة بها فى حال افتتاح خطوط جديدة، بالإضافة إلى عملية إحلال وتجديد لبعض الطائرات قديمة الطراز، حيث تسعى الشركة دائمًا لتوسيع شبكة خطوطها الدولية.