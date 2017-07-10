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وزير البيئة: شواطئنا ملائمة للقرش الحوتي
وزير البيئة خالد فهمي‎

وزير البيئة: شواطئنا ملائمة للقرش الحوتي

2017-07-10 19:11:05
كتب - متابعات

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن الوزارة تفاعلت بصورة سريعة مع ظاهرة قناديل البحر، مستخدمة الإجراءات العلمية على أرض الواقع.
وقال في الندوة التي نظمتها وزارة البيئة، اليوم الإثنين، لمناقشة ظاهرة انتشار القناديل بساحل البحر المتوسط، أن هناك تعاونا دائما مع دول البحر المتوسط لمعرفة أسباب انتشار هذه الظاهرة بشواطئنا، نظرا لأن جميع الدول تتقاسم البحر المتوسط.
وكشف وزير البيئة، عن رصد الوزارة للقرش الحوتي بالبحر الأحمر، فى نفس التوقيت، وهو ما يدل على أن نوعية المياه بالبحر الأحمر التى تطل عليها شواطئنا، ملائمة لهذه النوعية من الكائنات، حيث ظهر العام الماضي في نفس التوقيت، ولكن المواطنين تعاملوا معه بصورة طبيعية.
وأشار إلى أن القرش الحوتي من الأنواع المدرجة بالقائمة الحمراء المعدة بواسطة الاتحاد العالمي لصون الطبيعة واتفاقيته المرتبطة بالأنواع المهددة بالانقراض.

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