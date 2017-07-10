استعرض الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وضع زراعة القطن في مصر، مشيرًا إلى أن زيادة حجم استيراد القطن نتيجة لانخفاض تكلفته عن المنتج المحلى أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعته، كما أن خلط الأصناف بين مختلف المحافظات أدى إلى تلوث بذرة القطن في الفترات السابقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأوضح “البنا” أن الوزارة تبنت استراتيجية جديدة لتطوير زراعة القطن، حيث تسعى لزيادة المساحات المزروعة إلى 350 ألف فدان العام المقبل، من خلال تشجيع المزارعين على الاستمرار والتوسع في زراعة المحصول، واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على توفير التقاوي اللازمة للمساحات المستهدفة، وتشديد الرقابة على نقلها بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية والحفاظ على نقاء الإنتاج، مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة بلغت العام الماضى 130 ألف فدان، فيما تقدر بـ220 ألف فدان العام الحالي.