وزير الزراعة: هذه أسباب تلوث بذرة القطن في مصر2017-07-10 18:56:45
استعرض الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وضع زراعة القطن في مصر، مشيرًا إلى أن زيادة حجم استيراد القطن نتيجة لانخفاض تكلفته عن المنتج المحلى أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعته، كما أن خلط الأصناف بين مختلف المحافظات أدى إلى تلوث بذرة القطن في الفترات السابقة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأوضح “البنا” أن الوزارة تبنت استراتيجية جديدة لتطوير زراعة القطن، حيث تسعى لزيادة المساحات المزروعة إلى 350 ألف فدان العام المقبل، من خلال تشجيع المزارعين على الاستمرار والتوسع في زراعة المحصول، واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على توفير التقاوي اللازمة للمساحات المستهدفة، وتشديد الرقابة على نقلها بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية والحفاظ على نقاء الإنتاج، مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة بلغت العام الماضى 130 ألف فدان، فيما تقدر بـ220 ألف فدان العام الحالي.
-
"أرامكو" السعودية تتوقع ارتفاع الطلب علي الطاقة
اعتبر رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين حسن الناصر ، أن الحديث عن قدرة العالم التخلي مبكراً عن مصادر الطاقة التقليدية يعد ” تصورًا خاطئ يستند إلى افتراضٍ غير ...Mon, 10 Jul 2017 10:01:40 GMT
-
سكاي نيوز: لجنة تحقيق تنفي وجود سجون سرية في اليمن
نقلت قناة سكاي نيوز الإماراتية عن لجنة تحقيق مكونة من 6 منظمات مدنية (تمول من الإمارات والسعودية)، اليوم الاثنين، تقريرا بشأن ادعاءات وجود سجون سرية في مدينة حضرموت. ...Mon, 10 Jul 2017 12:27:31 GMT
-
واشنطن: شروط العرب للمصالحة مع قطر صعب تنفيذها كحزمة واحدة
قال “آر سي هاموند” كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، اليوم الإثنين، “أجرينا جولة من التبادلات والحوار ولم نحرّك الكرة” فيما يتعلق بالأزمة بين ...Mon, 10 Jul 2017 16:40:17 GMT
-
أمين "النواب" : لا جلسات للجان خلال الإجازة البرلمانية
صرح المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، بأن اللجان النوعية للمجلس لا تعقد أية جلسات في الإجازة البرلمانية بين أدوار الانعقاد حسبما تقضى بذلك المادة ...Mon, 10 Jul 2017 16:28:31 GMT
-
السعودية: إجراءات "الرباعية العربية" موجهة لتصحيح مسار حكومة قطر
شدد مجلس الوزراء السعودي اليوم، الإثنين، على أن “الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية”، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ...Mon, 10 Jul 2017 16:29:57 GMT
-
تورط مؤسسات قطرية في تمويل إرهابيين بالهند
عرضت قناة “الحدث”، تقريرًا مصورًا يرصد وصول إرهاب دويلة قطر إلى الهند، مشيرًا إلى أن صحيفة إنديان إكسبرس سلطت الضوء على سير تحقيقات سلطات نيودلهي التي بدأت بعد ...Mon, 10 Jul 2017 16:10:36 GMT
-
غدا.. اعتماد شهادة الثانوية العامة
يعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدًا الثلاثاء، نتيجة شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2016/2017، والاتصال بالطلاب ...Mon, 10 Jul 2017 14:27:47 GMT
-
الصيادلة تطالب بتثيبت أسعار بعض الأدوية
أكد وكيل نقابة الصيادلة مصطفى الوكيل إن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم من أجل حل أزمة وجود سعريين لبعض الأدوية. وأعلن مخاطبة النقابة لوزير الصحة عن طريق خطاب رسمي ...Mon, 10 Jul 2017 14:27:47 GMT
-
لافروف: التوافق على منطقة تخفيف التصعيد في إدلب بات قريبًا
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، إن التوافق بشأن تفاصيل منطقة تخفيف التصعيد في محافظة إدلب السورية مستمر، مشيرا الى أن التوصل الى اتفاقية حول مناطق تخفيف ...Mon, 10 Jul 2017 14:37:12 GMT