أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني على أهمية آلية التعاون المشترك بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية في اطار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، وضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتقوية العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات.

جاء ذلك في تصريحات للزيانى اليوم الإثنين على هامش مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المعرض الدولي الصناعي الثامن ( إنوبروم) الذي افتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأحد في مدينة يكاترينبورغ بحضور وزير الصناعة والتجارة الروسي دينس مونروف ، ومشاركة العديد من دول العالم ومختلف الشركات الصناعية الروسية.

ومثل الأمانة العامة في افتتاح المعرض وفد ضم الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، وخليفة سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، وريحان مبارك فايز رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية ، وجاسم العلوي مدير ادارة التجارة والصناعة بقطاع الشؤون الاقتصادية.

وأشار الزياني إلى اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي وحرصها على تعزيز التعاون المشترك مع روسيا الاتحادية في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.