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مقتل جندي تركي وإصابة آخرين في هجوم للأكراد في مدينة هكاري
حزب العمال الكردستاني

مقتل جندي تركي وإصابة آخرين في هجوم للأكراد في مدينة هكاري

2017-07-10 18:50:38
محيط: أ. ش. أ

لقي جندي تركي مصرعه، وأصيب آخرون، خلال هجوم شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني في مدينة هكاري جنوب شرق تركيا.

وذكرت وسائل الإعلام التركية، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الفضائية، اليوم الاثنين أن المسلحين الأكراد قصفوا قاعدة عسكرية تركية بقذائف الهاون خلال الهجوم، وبعد ذلك باشر الجيش التركي تنفيذ عملية تمشيط واسعة في المنطقة للقبض على المهاجمين.
وتعتبر السلطات التركية حزب العمال الكردستاني من المنظمات الإرهابية وتشن حربا لا هوادة فيها ضده في جنوب شرق البلاد وفي مناطق بشمال العراق.

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