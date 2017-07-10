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"نقل النواب": لا نية لرفع أسعار المترو في الوقت الراهن
لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب

"نقل النواب": لا نية لرفع أسعار المترو في الوقت الراهن

2017-07-10 18:53:45

قال النائب سعيد طعيمة عضو مجلس النواب عن حزب “المصريين الأحرار” بدائرة طنطا، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إنه لا يتوقع أن تكون هناك زيادة في أسعار المترو خلال الفترة الحالية، مضيفًا، أنه تواصل مع وزير النقل بشأن التصريحات التي نسبت إليه بشأن زيادة الأسعار، إلا أن الأخير نفى له بشكل قاطع أن يكون لديه نية برفع أسعار تذكرة المترو.

وأردف رئيس لجنة النقل والمواصلات قائلًا: “نبحث عن أموال خارج الموازنة من أجل عملية تطوير مترو الأنفاق، والسكة الحديد بعيدًا عن “جيب المواطن”، متابعًا، سيتم عقد جلسة خلال الأسابيع القادمة بحضور وزير النقل، لمناقشة كيفية تطوير السكة الحديد ومترو الأنفاق من خلال طرق وآليات بعيدة عن اللجوء إلى رفع أسعار التذاكر”.

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