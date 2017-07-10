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علي جمعة: ليس في حلي المرأة زكاة ولو بلغت قناطير
علي جمعة

علي جمعة: ليس في حلي المرأة زكاة ولو بلغت قناطير

2017-07-10 18:56:58
كتب - متابعات

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن رأي الإمام الشافعي إنه ليس في حلي المرأة زكاة ولو بلغت قناطير، مشيرا إلى أن القنطار يساوي تقريبًا ألف رطل والرطل يساوي 440 جرام فيكون قيمة قنطار الذهب 250 كيلو جرام ذهبًا، مؤكدا أن الحلي التي تتزين بها وتلبسها المرأة لا زكاة فيه مهما بلغ قدره وقيمته.

وقال في برنامجه والله أعلم على شاشة سي بي سي إن الإسلام احترم المرأة وأعطى لها حقوقها، وإرهابيو داعش يدعون إلى سبي المرأة وهم لا يفقهون في الدين شيئًا، ولكن مع زيادة الجهل عندهم قاموا برجوع الرقيق، مؤكدا أن إرهابيي داعش نابتة غائبة عن الوعي ويعلمون في جنون.

وتابع جمعة، أن الإسلام قام بإلغاء تسعة مصادر للرق كانت موجودة في الجاهلية ووضع المعاملة بالمثل خاصة في حالة الحرب، حتى أن الأسير قد حفظ حقوقه.

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