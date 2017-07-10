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240 ألف جنيه خسائر ملعب برج العرب بسبب جماهير الزمالك
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240 ألف جنيه خسائر ملعب برج العرب بسبب جماهير الزمالك

2017-07-10 18:46:15

أعلنت إدارة استاد برج العرب عن قيمة تلفيات مدرجات الاستاد التي حطمتها جماهير الزمالك عقب وداع الفريق بطولة دورى أبطال إفريقيا أمس عقب التعادل أمام أهلى طرابلس 2-2 فى الجولة السادسة والأخيرة من دورى المجموعات وتذيل الفريق الأبيض للمجموعة.

وحصرت إداة النادي قيمة التلفيات وحددتها بقيمة 240 ألف جنيه، حيث تحطمت المقاعد والممرات بجانب تلفيات في دورات المياه.

ويتحمل الزمالك تكاليف التلفيات التى تم الإعلان عنها اليوم، وجارٍ العمل على إصلاحها الآن استعدادًا لاستقبال المباريات الجماهيرية المقبلة.
كان المستشار مرتضى منصور قد أعلن رفضه تحمل التكاليف خاصة أنه حذر من دخول عناصر “وايت نايتس ” للاستاد.

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