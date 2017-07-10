قال “آر سي هاموند” كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، اليوم الإثنين، “أجرينا جولة من التبادلات والحوار ولم نحرّك الكرة” فيما يتعلق بالأزمة بين الدولة العربية الأربع وقطر، مضيفًا: سوف نعمل مع الكويت ونرى ما إذا كان بإمكاننا مناقشة إستراتيجية جديدة.

جاء تصريح هاموند حسبما نقلته وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، تزامنا مع تيلرسون إلى الكويت بصفتها دولة الوساطة بين أطراف الأزمة، في إطار جولة لبحث الأزمة الخليجية، ومن المقرر أن ينتقل منها إلى قطر.

وذكر هاموند الذي تحدّث إلى صحفيين في إسطنبول، حيث بدأ تيلرسون جولته هناك، أنّ المطالب الثلاثة عشر التي قدمتها دول المقاطعة إلى قطر يصعب تطبيقها، على الأقل كحزمة واحدة.

وقال مستشار تيلرسون، إنّ “الأمر انتهى، ولم نعرج على المطالب مجددًا كحزمة، ولكن بشكل فردي هناك ما يمكن العمل عليه”.

ولم يوضح هاموند المطالب التي كان من الممكن تحقيقها ضمن القائمة، لكنّه قال إنّ ثمة حاجة إلى تنازلات من قبل السعوديين والبحرينيين والإماراتيين والمصريين، من أجل التوصل إلى تسوية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إنّ “جولة تيلرسون بين الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، والتي تبدأ اليوم الإثنين وتستمر حتى الخميس، سوف تشمل اجتماعات مع قادة عرب لاستكشاف سبل جديدة لتسوية الأزمة المستمرة رغم جهود الوساطة الكويتية لإنهائها”.