صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتيه اليوم الاثنين بأن بلادها ستواصل دعمها الكامل للعراق لدحر تنظيم داعش “الإرهابي” نهائيا، وذلك دون الإخلال بالقانون الإنساني الدولي وخاصة حماية المدنيين.

ووصفت المتحدثة تحرير مدينة الموصل العراقية بالانتصار الكبير على “داعش”، محذرة في الوقت ذاته، من وجود مناطق لا تزال تحت سيطرة التنظيم لا سيما في تلعفر والحويجة في محافظة الأنبار.

وأشارت إلى إشادة الرئاسة الفرنسية أمس الأحد بشجاعة القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي ضد “داعش”، وإلى إعرابها عن أملها أن يفتح هذا النصر صفحة جديدة في تاريخ العراق يمكنه من استعادة السلام و الاستقرار والوحدة.

وتابعت المتحدثة قائلة إن “ذلك سيتطلب التعاطي مع الحالات الطارئة الإنسانية والاقتصادية والسياسية”، مؤكدة دعم بلادها لحكومة حيدر العبادي التي تواجه العديد من التحديات ومذكرة بالاجتماع الذي استضافته باريس في 20 أكتوبر لتحقيق الاستقرار في الموصل.

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن الأحد تحقيق “النصر الكبير” في مدينة الموصل “المحررة”، بعد نحو تسعة أشهر من انطلاق عملية استعادة ثاني أكبر مدن البلاد.