طالب مفوض توسعة الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، اليوم الاثنين، السلطات في مولدوفا بتطبيق إصلاحات حتى تتمكن البلاد من الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال هان -حسبما أوردت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية- إنه من الأهم التركيز على الإصلاحات الضرورية بدلا عن وضع جدول زمني للانضمام للاتحاد، وتأتي تصريحات هان في ظل تواجده في مولدوفا لترأس مؤتمر لكفاءة الطاقة.

وكان رؤساء البرلمان في مولدوفا وجورجيا وأوكرانيا راسلوا البرلمان الأوروبي اليوم للمطالبة بجدول زمني لانضمامهم للاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الدول الثلاث وقعت اتفاقيات شراكة مع الاتحاد إلا أنه من غير الواضح إذا كانت ستنضم للاتحاد بالفعل أو الموعد المقرر لذلك.

وتطمح مولدوفا للمطالبة بعضوية الاتحاد العام المقبل، لكنها تحتاج إلى إصلاح نظامها القضائي والقضاء على الفساد المتفشي في البلاد.