شدد مجلس الوزراء السعودي اليوم، الإثنين، على أن “الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية”، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، موجهة للحكومة القطرية؛ من أجل تصحيح مسارها.

وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية، إن مجلس الوزراء تطرق في الجلسة التي عقدها برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى البيان المشترك الذي أصدرته “السعودية والإمارات والبحرين ومصر”؛ بعد استلام الرد القطري من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأضافت أن المجلس جدد “الشكر لأمير دولة الكويت على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية، في إطار حرص سموه على وحدة الصف الخليجي والعربي”.

وشدد على ما اشتمل عليه بيان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب “من مضامين”، مؤكدًا أن “الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية” - بحسب “سكاي نيوز”.

ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع، موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الرامي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شئونها.