وجهت وكالة “أنسا” الإيطالية فى تقرير لها اليوم الإثنين، اتهامات إمارة قطر بدعم وتمويل الإرهاب والكيانات المسلحة فى مصر والدول العربية، وعدد من بلدان الشرق الأوسط، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب.

وأكدت الوكالة أن هناك قرار بإحالة 292 شخصًا إلى المحاكمة بتهم تشكيل 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش ومحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقالت “السلطات المصرية تقوم بمجهودات كبيرة من أجل القضاء على الإرهاب”.

ولفتت الوكالة الإيطالية إلى أن “منذ أحداث 30 يونيو التى عزل فيها محمد مرسى وانتهاء حكم الإخوان فى مصر، ظهرت العديد من التنظيمات التابعة لداعش، ومنها ولاية سيناء، وهذه التنظيمات الإرهابية تستهدف الكمائن وجنود الجيش المصرى نوعًا من الانتقام لإنهاء حكم الإخوان”.