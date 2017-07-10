 Moheet on google
الإثنين 10 يوليو 2017 07:27 مساءً
روابط سريعة
وكالة إيطالية: السيسي يخوض حرب شرسة ضد الإرهاب
الرئيس عبدالفتاح السيسي - سجادة خريطة مصر

وكالة إيطالية: السيسي يخوض حرب شرسة ضد الإرهاب

2017-07-10 18:20:21
كتب - متابعات

وجهت وكالة “أنسا” الإيطالية فى تقرير لها اليوم الإثنين، اتهامات إمارة قطر بدعم وتمويل الإرهاب والكيانات المسلحة فى مصر والدول العربية، وعدد من بلدان الشرق الأوسط، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب.
وأكدت الوكالة أن هناك قرار بإحالة 292 شخصًا إلى المحاكمة بتهم تشكيل 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش ومحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقالت “السلطات المصرية تقوم بمجهودات كبيرة من أجل القضاء على الإرهاب”.
ولفتت الوكالة الإيطالية إلى أن “منذ أحداث 30 يونيو التى عزل فيها محمد مرسى وانتهاء حكم الإخوان فى مصر، ظهرت العديد من التنظيمات التابعة لداعش، ومنها ولاية سيناء، وهذه التنظيمات الإرهابية تستهدف الكمائن وجنود الجيش المصرى نوعًا من الانتقام لإنهاء حكم الإخوان”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3