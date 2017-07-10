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أمين "النواب" : لا جلسات للجان خلال الإجازة البرلمانية
لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب

أمين "النواب" : لا جلسات للجان خلال الإجازة البرلمانية

2017-07-10 18:19:11

صرح المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، بأن اللجان النوعية للمجلس لا تعقد أية جلسات في الإجازة البرلمانية بين أدوار الانعقاد حسبما تقضى بذلك المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس، باستثناء الأحوال الطارئة والضرورية، ويكون ذلك لدراسة موضوع محدد ولمدة محددة.

جاء ذلك في بيان نشرته الأمانة العامة للمجلس اليوم /الاثنين/ للرد على ما أثير حول عقد جلسات للجان النوعية أثناء فترة الإجازة البرلمانية.

وأوضح سعد أن الأصل هو عدم عقد جلسات للجان النوعية بما يتفق مع الحكمة من العطلة البرلمانية فى وجوب حصول النواب على فترة راحة حتى يستعيدوا نشاطهم فى بداية دور الانعقاد .

وأشار سعد إلى أنه استثناء من ذلك، فقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة (52) المشار إليها عقد جلسات اللجان إذا رأى رئيس المجلس محلاً لذلك أو طلبت الحكومة ذلك ، وهو أمر لا يكون إلا فى الأحوال الطارئة والضرورية لدراسة موضوع محدد ولمدة محددة وليس طوال الإجازة كما أثير.

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