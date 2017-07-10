أعلنت السلطات اليونانية بمخيم موريا للاجئين، اليوم الاثنين، وقوع تظاهرة أعقبها حريق داخل المخيم، فيما لم ترد تقارير تفيد وقوع مصابين.

وأعلنت الشرطة -حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية- أنه من المرجح أن الحريق نشب عن عمد، مضيفة أنه لم يتم السيطرة على الحريق حتى الآن.

وأوضحت الشرطة أن مجموعة صغيرة شاركت في التظاهرة داخل المخيم الذي يضم عددا كبيرا من الخيم والمقطورات المحاطة بالأسلاك الشائكة، فيما لم يتم ضبط أي شخص على خلفية الأحداث.