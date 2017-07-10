للتوعية بالالتهاب الكبد الوبائي.. معامل البرج تشارك في 28 يوليو مع التحالف العالمي للكبد2017-07-10 18:22:19
كشفت معامل البرج عن اول سلسلة معامل تحاليل في مصرعن مشاركتها في حملة التحالف العالمي للالتهاب الكبدي (WHA) بمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الكبدي الموافق ٢٨ يوليو. وذلك في اطار مساندة المجهودات العالمية والوطنية لوقف انتشار المرض وتشخيص أكبر عدد ممكن من المصابين من اجل العلاج المبكر. ومما يميز هذه المناسبة انها واحدة من ضمن أربعة أيام عالمية مخصصة لحملات توعية بالأمراض معترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية WHO.
وأوضحت الدكتورة فاطمة نصرت رئيس مجلس إدارة معامل البرج: ” تتمتع معامل البرج بخمسة وعشرين عاماً من الخبرة، حيث قامت بتوفير التشخيص الأمثل والدقيق لخدمة المصريين في جميع أنحاء الجمهورية وبجميع فروع معامل البرج ال ١٥١ والتى يبلغ عدد موظفيها أكثر من ١٩٠٠ من ذوي المهارات ويتم متابعتهم باستمرار لتحقيق أفضل معايير السلامة والنظافة في عملية الحقن وأخذ عينات الدم. يُشَرِف معامل البرج أن تشارك في حملة التحالف العالمي للالتهاب الكبدي (WHA)وأن تشكل دوراً رئيسياً في نشر الوعي وجعل تحاليل الاجسام المضادة للكشف المبكر عن الإلتهاب الكبدى الفيروسى بانواعه A,B,C,D,E وايضا تحاليل المتابعة PCR quantitative and qualitative للمصريين أكثر سهولة. وتواصل معامل البرج العمل على تحقيق الهدف الوطني لجعل مصر دولة خالية من التهاب الكبد الوبائي بحلول عام ٢٠٣٠.
وتضامناً مع هذه الحملة تقدم معامل البرج خصم ٣٠٪ على جميع اختبارات فحص التهاب الكبد الوبائي خلال شهر يوليو في أعقاب حملة وطنية تهدف إلى تثقيف المصريين حول الفحوص المبكرة والسلوك الوقائي لشفاء أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتحقيق الهدف النهائي المتمثل في التغلب على التهاب الكبد الوبائي في مصر، من خلال إلتزام معامل البرج بأعلى المعايير الدولية للجودة بحصولها على عدة شهادات منها شهادة ISO 9001 المصدقة من النظام الأمريكي المسجل ASR . واستخدام احدث تكنولوجيا العصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية Roche الرائدة فى اجهزة التحاليل الطبية المتطورة للحصول على ادق نتائج لاكبر عدد من التحاليل تصل الى 9800 تحليل فى الساعة.
وصرحت الدكتور آمال مختار المدير الاقليمي لتحالف الكبد العالمي في إقليم شرق المتوسط ورئيس قسم بحوث طب المجتمع بالمركز القومى للبحوث ومدير وحدة الوبائيات بمستشفي الكبد المصرى بالدقهلية بأن هناك تعبئة مجتمعية عالية بمصر حيث تتكاتف كل الجهود بمصر لمعالجة التهاب الكبد الفيروسي سي
والقضاء عليه من خلال كافة وسائط الوقاية والعلاج ادت الى ارتفاع وعي السكان بمدى انتشار التهاب الكبد الفيروسي في مصر وتحسين الاوضاع الصحية وزيادة فرص حصول المرضى على العلاج المجانى.
أضافت الدكتور آمال أن الفحص هو الطريقة الوحيدة لاكتشاف الاصابة بالتهاب الكبد بي او سي . كما ان فرص نجاح العلاج من فيروس سى تعتمد علي عمل اختبار وكشف مبكر ودوري.
التحالف العالمي للالتهاب الكبدي (WHA)هي منظمة يقودها المريض كما أنها غير هادفة للربح ،وتعمل على تثقيف مواطني العالم ورفع مستوى الوعي بالتهاب الكبد الوبائي للتأثير على التغيير العالمي . ومن خلال عملها استطاعت المنظمة تغيير حياة ٣٢٥ مليون شخص يعيشون مع التهاب الكبد الوبائي.
وستعمل حملة التوعية على إبراز أهمية تركيز الجهود على تثقيف المصريين من خلال مشاركة السلوك الإيجابي في التأكد من المشاركة في أدوات التوعية المناسبة، فضلا عن توحيد الكيانات المختلفة لتحقيق هدف واحد مشترك وهو القضاء على التهاب الكبد الوبائي في مصر.
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