لافروف: التوافق على منطقة تخفيف التصعيد في إدلب بات قريبًا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، إن التوافق بشأن تفاصيل منطقة تخفيف التصعيد في محافظة إدلب السورية مستمر، مشيرا الى أن التوصل الى اتفاقية حول مناطق تخفيف ...