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وزير الأوقاف يشدد على عمل المقارئ ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم
وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعة

وزير الأوقاف يشدد على عمل المقارئ ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم

2017-07-10 18:10:39

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال اجتماعه بمفتشي العموم بديوان عام الوزارة بتكثيف المتابعة للأنشطة الدعوية، مؤكدا أهمية تفعيل مدرسة المسجد الجامع خلال الإجازة الصيفية.

وشدد الوزير على أهمية عمل المقارئ ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم ، ومتابعة الأعمال المالية والإدارية .

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