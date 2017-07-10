عرضت قناة “الحدث”، تقريرًا مصورًا يرصد وصول إرهاب دويلة قطر إلى الهند، مشيرًا إلى أن صحيفة إنديان إكسبرس سلطت الضوء على سير تحقيقات سلطات نيودلهي التي بدأت بعد إعلان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعة قطر جراء دعمها للإرهاب والإرهابيين.

وأوضح التقرير أن صحيفة إنديان إكسبرس كشفت عن وجود ضغوط على الاستخبارات الهندية لتتبع مسار التحويلات المالية من الدوحة، وذلك لارتباطها بتنظيمات إرهابية كداعش والقاعدة خصوصا ولاية كيرلا لا سيما أنها باتت بين ليلة وضحاها أرضًا خصبة للإرهابيين وتحديدا مدينتي مالابورام وكوزيكود.

وأكد التقرير تورط مؤسسات حكومية قطرية في نقل مبالغ كبيرة بحسب المخابرات الهندية التي أشارت إلى تلقى هذه المنظمات أكثر من 1.190.000 دولار أمريكي من الدوحة.

وعن عمليات التحويل قالت صحيفة إنديان إكسبريس نقلا عن مسئولين هنود إن وزارة الأوقاف القطرية هي من ترسل الأموال إلى المنظمات المتطرفة.

وذكر التقرير أن وزارة الأوقاف القطرية ساهمت بالنصيب الأكبر للمتطرفين في كيرلا الذي قدر بـ600 ألف دولار، ومن بين الكيانات القطرية التي كشف عنها تقرير الصحيفة مؤسسة قطر الخيرية التي تم إدراجها ضمن قوائم الإرهاب في بيان الدول الأربع إلى جانب جهات أخرى ولأفراد آخرين.