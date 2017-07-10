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تاجيل إعادة محاكمة 21 متهمًا بحرق كنيسة كفر حكيم
حبس

تاجيل إعادة محاكمة 21 متهمًا بحرق كنيسة كفر حكيم

2017-07-10 18:16:48
كتب - متابعات

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي بتاجيل نظر إعادة محاكمة 21 متهمًا بـ”حرق كنيسة كفر حكيم”، لـ 26 سبتمبر للمرافعة.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بينها تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع فى القتل وإضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية بكنيسة مريم العذرا بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

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