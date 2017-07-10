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استشاري طب نفسي: الغضب معدي
ازواج - غضب

استشاري طب نفسي: الغضب معدي

2017-07-10 18:45:08
كتب - متابعات

شدد الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، على أن المرأة التي تقبل من زوجها بإحداث حالة من الغضب والسخط داخل البيت الأسري باستمرار، ستُحتم على نفسها وأولادها أن يعيشوا في “جحيم أبدي”.

وقال في حواره ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جوده على شاشة “CBC”، اليوم الإثنين، إن على الزوجة أن تأخذ موقف من زوجها في حالة العصبية الشديدة؛ وذلك لكي يتوفر للأسرة مساحة للأمان وبيئة صالحة لتربية الأولاد.

ولفت إلى أن الغضب معدي ويتسبب في أن تتحول الزوجة مع الوقت لشخصية عنيفة مع كل الوسط المحيط، مما يؤثر على علاقاتها الاجتماعية.

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