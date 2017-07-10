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كمال عامر عن بيان قطر الأخير: "مضحك"
اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى‎

كمال عامر عن بيان قطر الأخير: "مضحك"

2017-07-10 17:47:12
كتب - متابعات

رأى اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن خطاب وزير خارجية قطر الذى أرسله لمجلس التعاون الخليجي وأعلن فيه شروط الدوحة للبقاء في المجلس “بيان مضحك”.
وأمهلت الدوحة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب 3 أيام للرد، وبعد انتهاء المهلة ستعلن قطر خروجها رسميا من المجلس.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن قطر تلجأ للاستقواء بالدول التى تحركها، وتدفعها إلى التعنُّت في موقفها بما يحقق مصالح تلك الدول ويجعل من قطر “مخلب قط” ويحقق هدفها فى إضعاف الموقف العربي، وبالتالى يؤثر على الأمن القومى العربي.

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