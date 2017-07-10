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أردوغان يحذر العراق من إجراء استفتاء الأكراد على الاستقلال
رجب طيب أردوغان

أردوغان يحذر العراق من إجراء استفتاء الأكراد على الاستقلال

2017-07-10 17:48:43

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم/ الاثنين/ العراق من السماح بإجراء استفتاء حول دولة كردية مستقلة، مشددا على أهمية الحفاظ على الوحدة العراقية.

ودعا أردوغان السلطات العراقية، في مؤتمر النفط العالمي في إسطنبول، إلى التمسك بوحدة وسيادة بلادهم، وبالتالي العودة عن هذا القرار، بعد أن حدد إقليم كردستان موعدا للاستفتاء في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل، وفقا لما أوردته قناة “الحرة” الأمريكية.
وقال إن ” أهمية وحدة أراضي العراق تزداد يوما بعد يوم، فيجب أن يمتنعوا عن أي خطوات أحادية مثل استفتاء الاستقلال”.

وكانت السلطات الكردية في شمال العراق أعلنت عزمها إجراء استفتاء على الاستقلال، يوم 25 سبتمبر المقبل، حيث أكد رئيس حكومة كردستان العراق مسعود البرزاني الأسبوع الماضي، أنه لا عودة عن مساعٍ إقامة دولة كردية مستقلة.

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