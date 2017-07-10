قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (ناتو) سيعني المزيد من تقدم البنية التحتية العسكرية للحلف نحو الحدود الروسية، معتبرًا أن هذا الأمر لا يخدم تعزيز الاستقرار في أوروبا.

وأضاف بسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: “إن روسيا تشعر بالقلق الشديد على مدى عدة سنوات من تقدم البنية التحتية العسكرية للحلف نحو حدودنا”، متابعًا: “إن انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي سيمثل خطوة إضافية لهذا القلق”.

كان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قد أعلن في وقت سابق اليوم أن بلاده ستباشر النقاش مع حلف شمال الأطلسي حول حصولها على خطة عمل للانضمام إلى الحلف في المستقبل.

وقال بوروشينكو، في مؤتمر صحفي مشترك مع السكرتير العام للحلف ينس ستولتنبرج في كييف: “أشرنا بوضوح ودقة اليوم إلى رؤيتنا بضرورة بدء النقاش حول منحنا خطة عمل العضوية، ومقترحاتنا بهذا الشأن قبلت بكل سرور”.

من جانبه، قال ستولتنبرج: “إن الحلف سيستمر في دعم أوكرانيا في مسعاها للتقارب معه، وسيساعدها في تنفيذ الإصلاحات والانتقال إلى معايير حلف شمال الأطلسي”.