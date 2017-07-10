أدان مجلس الوزراء البحريني بشدة الهجوم الإرهابي برفح بمحافظة شمال سيناء الجمعة الماضية، مؤكداً تضامنه مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وتأييده فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت، اليوم/ الاثنين/ بقصر القضيبية برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.

وعلى صعيد متصل، أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره وإدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية في محافظة القطيف أثناء قيامها بواجبها الوطني في حفظ الأمن، مؤكداً تأييد مملكة البحرين ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب وحفظ أمنها واستقرارها.