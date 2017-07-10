قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الأيديولوجية الحمدية تشير إلى الحمدين حمد بن جاسم وحمد بن خليفة، وأيديولوجيتهما حاقدة على الحضارة والتاريخ وكل الدول العربية؛ لأسباب مختلفة.

وأكد خلال برنامجه “الطبعة الأولى”، المذاع على شاشة “دريم”، أن قطر قبل الشيخ حمد كانت دولة محدودة جدًا، وكانت الدوحة “دوحة الثقافة العربية”، مضيفا أنه كان يمكن أن تكون قطر سويسرا المنطقة العربية لولا “حمد” الذي مول التطرف والإرهاب في المنطقة.