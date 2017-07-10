أكد شريف فتحي، وزير الطيران، أن مصر للطيران للأسواق الحرة، ستعلن أرباح هذا العام، وذلك بعد معاناة.

وأضاف في تصريحات إلى شاشة “on live”، اليوم الإثنين، أن أرباح الأسواق الحرة، مؤشر جيد جدًا على حركة السياحة في مصر، ونوعية وطلبات السائحين الذين يأتون إليها.