اورنچ مصر تعلن عن الفائزين في تحدي كأس اورنچ للشركات الناشئة "Orange Startup Cup"2017-07-10 17:19:37
أعلنت اورنچ مصر، بالتعاون مع جريفنووركس ، عن الفائزين في تحدي كأس اورنچ للشركات الناشئة “Orange Start Up Cup”بحضور الشباب المشاركين و المدربين ومسئولي شركه اورنچ مصر و جامعة النيل.
وقد تم تطوير وإطلاق منصة تحدى كأس اورنچ بنجاح لدعم وتشجيع شباب الرواد بالإضافة إلى توفير فرص عمل من خلال الشركات الناشئة ونشر التوعية بالموارد المتاحة من أجل نمو ريادة الأعمال مما يتماشى مع حمله اورنچ للمسؤولية المجتمعية وتحقيقًا لرسالة ” كمل حلمك”.
وتركز المسابقة حول 6 مجالات تستخدم التكنولوجيا الحديثة: الألعاب، التكنولوجيا المالية، الزراعة، التنمية الحضرية، التعليم الرقمي، وتطوير التطبيقات.
تقدم للمسابقة 500 مشروع حيث تلقى المشاركين برنامج توجيهي وتدريبي حديث إلى دعم كامل من خلال التواصل مع قادة الصناعة مما يمهد لهم الطريق لبناء مشروعات وشركات مؤثرة.
في نهاية البرنامج تأهل للمسابقة النهائية 13 مشروع وبعد عرض المشاريع على لجنة التحكيم ، تم اختيار 5 مشاريع للفوز بجائزه اورنچ وقيمتها 50000 جنية . وتخدم المشاريع الفائزة مجالات عديدة وهم: Bookra, VetWork, Widepot, Imaginators, Mermaid.
ومن خلال برنامج كأس الشركات الناشئة، تم تشجيع الرواد وحثهم على إنشاء مشروعات قابلة للنمو وتحقيق الإيرادات علاوة على تحويل أعمالهم إلى استثمارات جاهزة على مدار بضعة أشهر من التحكيم والتدريب والتحدي القائم على التوجيه. تم تصميم هذا البرنامج خصيصًا كي يساعد في توسع الأعمال ونمو فرص العمل وحشد الشركات والحكومات وقادة المجتمع المحلي إلى جانب تعظيم فرص التنمية في كل مجتمع.
واعرب جان مارك هاريون الرئيس التنفيذي لاورنچ مصر عن سعادته قائلاً : ” تفتخر شركة اورنچ مصر بالإنجازات التي حققتها وبالتعاون مع كيانات عالمية ومحلية كبيرة مثل مؤسسة جريفنووركس وجامعة النيل ، الامر الذي يعكس استراتيجية اورنچ المتمثلة في الاهتمام بتدريب الشباب وتمكينهم للمنافسة في سوق العمل.”
-
"أرامكو" السعودية تتوقع ارتفاع الطلب علي الطاقة
اعتبر رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين حسن الناصر ، أن الحديث عن قدرة العالم التخلي مبكراً عن مصادر الطاقة التقليدية يعد ” تصورًا خاطئ يستند إلى افتراضٍ غير ...Mon, 10 Jul 2017 10:01:40 GMT
-
سكاي نيوز: لجنة تحقيق تنفي وجود سجون سرية في اليمن
نقلت قناة سكاي نيوز الإماراتية عن لجنة تحقيق مكونة من 6 منظمات مدنية (تمول من الإمارات والسعودية)، اليوم الاثنين، تقريرا بشأن ادعاءات وجود سجون سرية في مدينة حضرموت. ...Mon, 10 Jul 2017 12:27:31 GMT
-
عباس يهدد بفرض عقوبات على "حماس".. ويرحب بقبول مشروع ترامب
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده لقبول مشروع الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب” لدولة فلسطينية وفق حدود 1967 ؛ موضحا أنه يتطلع لتنفيذ تعهدات ترمب بالدعم الفعلي ...Sun, 09 Jul 2017 10:45:10 GMT
-
غدا.. اعتماد شهادة الثانوية العامة
يعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدًا الثلاثاء، نتيجة شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2016/2017، والاتصال بالطلاب ...Mon, 10 Jul 2017 14:27:47 GMT
-
"الصليب الأحمر": ارتفاع أعداد المصابين بالكوليرا باليمن إلى 300 ألف حالة
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم/ الاثنين/ “إن أكثر من 300 ألف يمني أصيبوا بوباء الكوليرا منذ تفشي الوباء قبل عشرة أسابيع، في كارثة صحية تجتاح الدولة الفقيرة ...Mon, 10 Jul 2017 14:43:07 GMT
-
الصيادلة تطالب بتثيبت أسعار بعض الأدوية
أكد وكيل نقابة الصيادلة مصطفى الوكيل إن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم من أجل حل أزمة وجود سعريين لبعض الأدوية. وأعلن مخاطبة النقابة لوزير الصحة عن طريق خطاب رسمي ...Mon, 10 Jul 2017 14:27:47 GMT
-
لافروف: التوافق على منطقة تخفيف التصعيد في إدلب بات قريبًا
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، إن التوافق بشأن تفاصيل منطقة تخفيف التصعيد في محافظة إدلب السورية مستمر، مشيرا الى أن التوصل الى اتفاقية حول مناطق تخفيف ...Mon, 10 Jul 2017 14:37:12 GMT
-
للطلاب.. ممنوع المذاكرة على الانتريهات لهذا السبب!
شدد الدكتور يسري الحميلي أستاذ المخ والأعصاب والعمود الفقري بجامعة القاهرة، على أن أمراض العمود الفقري أصبحت أكثر شيوعا من ذي قبل. وتابع خلال حواره ببرنامج “ست ...Mon, 10 Jul 2017 14:28:06 GMT
-
الكرملين: لا وجود لاتفاقيات جديدة حول تخفيض حجم إنتاج النفط
أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية “الكرملين”، دميتري بيسكوف، عدم وجود أية اتفاقيات إضافية حول تخفيض حجم انتاج النفط. وردا على سؤال حول ما اذا كانت روسيا تخطط ...Mon, 10 Jul 2017 14:10:15 GMT