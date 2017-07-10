أعلنت اورنچ مصر، بالتعاون مع جريفنووركس ، عن الفائزين في تحدي كأس اورنچ للشركات الناشئة “Orange Start Up Cup”بحضور الشباب المشاركين و المدربين ومسئولي شركه اورنچ مصر و جامعة النيل.

وقد تم تطوير وإطلاق منصة تحدى كأس اورنچ بنجاح لدعم وتشجيع شباب الرواد بالإضافة إلى توفير فرص عمل من خلال الشركات الناشئة ونشر التوعية بالموارد المتاحة من أجل نمو ريادة الأعمال مما يتماشى مع حمله اورنچ للمسؤولية المجتمعية وتحقيقًا لرسالة ” كمل حلمك”.

وتركز المسابقة حول 6 مجالات تستخدم التكنولوجيا الحديثة: الألعاب، التكنولوجيا المالية، الزراعة، التنمية الحضرية، التعليم الرقمي، وتطوير التطبيقات.

تقدم للمسابقة 500 مشروع حيث تلقى المشاركين برنامج توجيهي وتدريبي حديث إلى دعم كامل من خلال التواصل مع قادة الصناعة مما يمهد لهم الطريق لبناء مشروعات وشركات مؤثرة.

في نهاية البرنامج تأهل للمسابقة النهائية 13 مشروع وبعد عرض المشاريع على لجنة التحكيم ، تم اختيار 5 مشاريع للفوز بجائزه اورنچ وقيمتها 50000 جنية . وتخدم المشاريع الفائزة مجالات عديدة وهم: Bookra, VetWork, Widepot, Imaginators, Mermaid.

ومن خلال برنامج كأس الشركات الناشئة، تم تشجيع الرواد وحثهم على إنشاء مشروعات قابلة للنمو وتحقيق الإيرادات علاوة على تحويل أعمالهم إلى استثمارات جاهزة على مدار بضعة أشهر من التحكيم والتدريب والتحدي القائم على التوجيه. تم تصميم هذا البرنامج خصيصًا كي يساعد في توسع الأعمال ونمو فرص العمل وحشد الشركات والحكومات وقادة المجتمع المحلي إلى جانب تعظيم فرص التنمية في كل مجتمع.

واعرب جان مارك هاريون الرئيس التنفيذي لاورنچ مصر عن سعادته قائلاً : ” تفتخر شركة اورنچ مصر بالإنجازات التي حققتها وبالتعاون مع كيانات عالمية ومحلية كبيرة مثل مؤسسة جريفنووركس وجامعة النيل ، الامر الذي يعكس استراتيجية اورنچ المتمثلة في الاهتمام بتدريب الشباب وتمكينهم للمنافسة في سوق العمل.”