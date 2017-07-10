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دي ميستورا: محادثات جنيف بشأن سوريا جزء من مقاربة شاملة
المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا

دي ميستورا: محادثات جنيف بشأن سوريا جزء من مقاربة شاملة

2017-07-10 17:17:04
محيط: أ. ش. أ

قال ستافان دي ميستورا المبعوث الأممي إلى سوريا اليوم الإثنين إن الجولة الجديدة من محادثات جنيف هي جزء من مقاربة شاملة، مضيفا “نحن لا نعمل من فراغ، لأننا نسهم في العديد من المبادرات والتطورات التي تحدث ميدانيا وكذلك في الحلبة السياسية التي تتغير بشكل جذري هذه الأيام”.

وأضاف دي ميستورا - خلال مؤتمر صحفي في أعقاب انطلاق الجولة السابعة من محادثات جنيف بشأن سوريا، نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن اجتماعات أستانا قدمت عملا جيدا كبيرا، لافتا إلى أنه تم وضع عدد من الأهداف من خلال آلية مراقبة مناطق التهدئة وتخفيف التوتر.

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