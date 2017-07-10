نفت بعثة الدعم المقاتلة بقيادة حلف شمال الأطلسي “ناتو” في أفغانستان مزاعم جماعة “خراسان” التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في أفغانستان، فيما يتعلق بقتل جنديين أمريكيين.

ونقلت وكالة (خاما برس) الأفغانية عن المتحدث باسم الناتو في أفغانستان كابتن البحرية الأمريكية وليم سالفين قوله “كما هو الحال عادة، فإن ادعاء قتل جنديين أمريكيين في مقاطعة نانجارهار غير صحيح، حيث أصيب اثنان من أفراد الخدمة بجروح في السابع من يوليو الجاري وتم نقلهما طبيا لتلقي العلاج”.

ويأتي هذا في وقت انشغلت فيه القوات الأفغانية بعمليات مكافحة الإرهاب وعمليات التطهير في بعض مناطق نانجارهار المضطربة حيث يحاول الموالون لداعش توسيع موطئ قدمهم وأنشطتهم في بعض المناطق خلال السنوات الأخيرة.

وكثفت القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان ضرباتها الجوية ضد المسلحين المناهضين للحكومة في أفغانستان، وازدادت الغارات الجوية خاصة بعد أن أعطت الإدارة الأمريكية السابقة دورا أوسع للقوات الأمريكية لاستئناف عمليات مكافحة الإرهاب، وهي خطوة اتخذت بعد تزايد عدم الاستقرار في البلاد، ويرجع هذا في الأساس إلى التمرد الذي تقوده حركة طالبان وتنظيم داعش.

كما استخدمت القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان إحدى أكبر القنابل غير النووية لقصف موالين لتنظيم داعش في أبريل الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 من المسلحين.