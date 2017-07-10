أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - أن هناك تنسيقا للمواقف بين مصر والسعودية قبيل بدء اجتماعات وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في كوت ديفوار .

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث الرسمي باسم الخارجية على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر .

وكان شكري قد التقى في وقت سابق اليوم الاثنين، مع ريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا على هامش مشاركته في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي خلال يومي 10 و11 يوليو 2017 في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ويناقش المجلس عددا من الموضوعات الهامة على رأسها الأزمات الإقليمية في المنطقة، ودور المنظمة في مواجهة أفكار التطرف والإرهاب، والذي لا يجب أن يقتصر على مواجهة مرتكبي الهجمات الإرهابية فقط، بل يتعين أن يمتد لمن يقدم لهم يد المساعدة تمويلاً أو تسليحاً أو إيواءً.