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إنقاذ مستشار بالنيابة الإدارية عقب انقلاب سيارته بالبحر الصغير في الدقهلية
انقلاب سيارة ‎

إنقاذ مستشار بالنيابة الإدارية عقب انقلاب سيارته بالبحر الصغير في الدقهلية

2017-07-10 17:07:03
وكالات

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية من إنقاذ مستشار من الغرق عقب انقلاب سيارته بمياه البحر الصغير في منية النصر وتم نقله إلى المستشفى.

ورد للعميد مروان عبد المعطى مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي تحمل أرقام 8247 در ط قيادة المستشار محمد عبد المجيد أحمد عبد المجيد 35 عاما فى مياه البحر الصغير بمنية النصر بجوار الكوبرى الفرنساوى.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ وتمكنت من إنقاذ قائد السيارة وتبين أنه يعمل مستشار بالنيابة الإدارية بدكرنس وتم نقله إلى مستشفى دكرنس العام.

كما تم استخراج حقيبة مغلقة بأرقام سرية بها المتعلقات الخاصة به وتم تسليمها إلى مركز شرطة منية النصر للتحفظ عليها وتسليمها للمستشار.

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