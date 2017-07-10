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وفاة مشجع زملكاوي أثناء مشاهدته مباراة أهلي طرابلس
مباراة

وفاة مشجع زملكاوي أثناء مشاهدته مباراة أهلي طرابلس

2017-07-10 17:12:55

توفى مشجع زملكاوي من أبناء قرية «ميت عنتر» التابعة لمركز طلخا في الدقهلية، إثر تعرضه لأزمة قلبية أمس الأحد، أثناء مشاهدته مباراة فريقه أمام أهلي طرابلس في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد أحد أبناء القرية أن المشجع يدعى «صلاح السعيد حمزة» ويبلغ من العمر 51 عاما، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة بعد دخول الهدف الثانى في مرمى الزمالك، موضحا أن الأهالي نقلوه إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.

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