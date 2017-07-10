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تراجع معدلات التضخم بفارق 0.19% عن الشهر الماضي
البنك المركزي المصري

تراجع معدلات التضخم بفارق 0.19% عن الشهر الماضي

2017-07-10 17:24:22
كتب - متابعات

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع معدلات التضخم الشهرية إلي 1.8% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ1.99% في الشهر السابق له بفارق 0.19%.
وأوضح البنك في تقرير له أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 31.95% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 30.6% في مايو الماضي، بارتفاع حجمه 1.35%.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول معدل التضخم العام لأسعار المستهلكين إلي 0.82% بنهاية يونيو الماضي قابل 1.67% في مايو السابق له، فيما وصل التضخم السنوي إلي 29.8% مقارنة بـ29.71% بنهاية مايو 2017.

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