كشف البنك المركزي المصري عن تراجع معدلات التضخم الشهرية إلي 1.8% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ1.99% في الشهر السابق له بفارق 0.19%.

وأوضح البنك في تقرير له أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 31.95% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 30.6% في مايو الماضي، بارتفاع حجمه 1.35%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول معدل التضخم العام لأسعار المستهلكين إلي 0.82% بنهاية يونيو الماضي قابل 1.67% في مايو السابق له، فيما وصل التضخم السنوي إلي 29.8% مقارنة بـ29.71% بنهاية مايو 2017.