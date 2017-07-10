قال السفير سيد أبوزيد عمر، مساعد وزير الخارجية لشئون الدول العربية والشرق الأوسط الأسبق، إن خروج قطر من مجلس التعاون الخليجي لن يؤثر في شيء لأنها ليست ذات ثقل بداخله طالما بقيت الدول الأهم فيه، ولكنها بهذا الإجراء تكون قد عقدت «حبل المشنقة» حول رقبتها.

وأضاف «عمر» في، خروج قطر من عضوية مجلس التعاون الخليجي لن يكون في مصلحتها، لأنه سيؤدي إلى المزيد من العزلة لها، ويؤكد أنها اختارت طريق القطيعة الذي له آثار سلبية عليها على كافة الأصعدة المختلفة.

وأوضح أن هذا الإجراء حق سيادي لها لكن شبيها بأنها «تلف حبل المشنقة حولها»؛ لأن المجلس مكون من 6 دول وهي ليست لها وزن بينها، والدول المتبقية في المجلس متصالحة مع نفسها ومع المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن العالم العربي كان يتمنى أن يبقى الخليج متلاحما متماسكا، إلا أن قطر اختارت أن تخرج عن الإجماع برفضها الالتزام بالمواثيق والاتفاقات الموقعة مع دول المنطقة خصوصًا ذلك الاتفاق الذي تم توقيعه عام 2013-2014 الذي يقضي بتوقف قطر عن دعم الإرهاب.

وكان قطر تقدمت بخطاب لمجلس التعاون الخليجي تهدد خلاله بأنها ستمهل فيه الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب 3 أيام للعدول عن قراراتها، بالإضافة إلى التهديد بالخروج من مجلس التعاون الخليجي وعدم الالتزام بقرارات المجلس السابقة واللاحقة.