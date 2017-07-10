أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة أقل من نظيرتها في الأعوام الثلاثة السابقة.

وقال إن المؤشرات الأولية للنتيجة تؤكد أن النسبة تتجاوز حاجز الـ ٧٠٪ من حيث النسبة العامة للنجاح، إلا أن شريحة الطلاب الحاصلين على نسبة من ٩٥ إلى أقل من ١٠٠٪ أقل كثيرا من العام الماضي، وأن عددا كبيرا من الطلاب هذا العام حصلوا على درجات تتراوح من ٨٥ إلى أقل من ٩٥٪.