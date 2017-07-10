 Moheet on google
الإثنين 10 يوليو 2017 05:49 مساءً
روابط سريعة
مصدر: نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة أقل من نظيرتها في الأعوام الثلاثة السابقة
وزارة التربية والتعليم في مصر

مصدر: نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة أقل من نظيرتها في الأعوام الثلاثة السابقة

2017-07-10 17:01:51
كتب - متابعات

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة أقل من نظيرتها في الأعوام الثلاثة السابقة.

وقال إن المؤشرات الأولية للنتيجة تؤكد أن النسبة تتجاوز حاجز الـ ٧٠٪ من حيث النسبة العامة للنجاح، إلا أن شريحة الطلاب الحاصلين على نسبة من ٩٥ إلى أقل من ١٠٠٪ أقل كثيرا من العام الماضي، وأن عددا كبيرا من الطلاب هذا العام حصلوا على درجات تتراوح من ٨٥ إلى أقل من ٩٥٪.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3