ذكرت وسائل إعلام محلية هندية اليوم، أن 18 شخصا على الأقل توفوا وإصابة 12 شخصا جراء استخدام خمور مغشوش فى ولاية أوتار براديش بشمال الهند.

وتناول هؤلاء الأشخاص الخمور المغشوشة مساء الخميس الماضى، وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسئول أنه ارتفع عدد الوفيات نتيجة شرب الخمور إلى 18، حيث توفى فى البداية 12 شخصا ثم تم الإبلاغ عن 6 وفيات أخرى فى وقت لاحق.

وأمرت السلطات المحلية بفتح تحقيق فى الحادث، وبدأت الشرطة عملية كبرى ضد منتجى الخمور المغشوشة فى المركز.

ولقى 31 شخصا حتفهم العام الماضى فى ظروف مماثلة فى مركز إيتاه فى نفس الولاية. ويفرض حظر كامل على المواد الكحولية في ولايتي بيهار وجوجارات، وفقا للقانون.

وعادة ما تقع حالات وفاة بسبب المواد الكحولية المغشوشة في الهند، حيث يتناول الناس غالبا المواد الكحولية المغشوشة الرخيصة محلية الصنع.