عمد أمير قطر، تميم بن حمد، إلى الاستمرار فى نهج والده الأمير السابق، حمد بن خليفة، بالاعتماد على العناصر الأجنبية فى القوات المسلحة القطرية، بل زاد فى الأمر بتعيينهم فى المناصب القيادية بالجيش، فى نهج يدل بوضوح على عدم الثقة فى أبناء الدولة.

وكشفت المعارضة القطرية، عن وثيقة جديدة تؤكد وقوع انشقاق داخل الجيش القطري، اعتراضًا على تعيين جنرال تركى، يدعى طيب أورال أوغلو، نائبًا لقائد القوات المسلحة القطرية، فى خطوة تكشف عدم ثقة القيادة القطرية بالمؤسسة العسكرية، واعتمادها على العناصر الأجنبية.