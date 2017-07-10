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"الصليب الأحمر": ارتفاع أعداد المصابين بالكوليرا باليمن إلى 300 ألف حالة
الكوليرا في اليمن

"الصليب الأحمر": ارتفاع أعداد المصابين بالكوليرا باليمن إلى 300 ألف حالة

2017-07-10 16:38:05
أ ش أ

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم/ الاثنين/ “إن أكثر من 300 ألف يمني أصيبوا بوباء الكوليرا منذ تفشي الوباء قبل عشرة أسابيع، في كارثة صحية تجتاح الدولة الفقيرة التي تعاني من الحرب الأهلية والانهيار الاقتصادي.
وذكر الصليب الأحمر، في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن عدد حالات الوفاة بالكوليرا ارتفعت إلى 1600 حالة.
وأشارت اللجنة إلى أن الأطفال هم الأكثر عرضة لهذا المرض، بسبب انعدام المياه الصالحة للشرب في العاصمة اليمنية صنعاء على وجه الخصوص، والتي قد تؤدي إلى تلوث المواد الغذائية، بالإضافة إلى سوء الحماية والوقاية في هذا البلد الذي يعاني حربا دامية دمرت معظم البنى التحتية .
يذكر أن الحرب أسهمت بشكل كبير في تفشي المرض الذي ينتشر بسبب تلوث المياه والطعام بالفضلات ويتفشى في الأماكن التي تعاني من سوء الصرف الصحي، حيث ظهرت الأسبوع الماضي بضع حالات في مدينة سيئون وميناء المكلا في منطقة حضرموت بشرق اليمن.

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