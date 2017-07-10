يترأس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس المقبل مجلس وزراء فرنسي ألماني لبحث تعزيز التعاون الدفاعي في اوروبا و مكافحة الارهاب ، حسبما ذكر الاليزيه اليوم.

ويشارك في اجتماع مجلس الوزراء المشترك وزراء الخارجية و الداخلية و العمل و الدفاع من الجانب الفرنسي و الالماني.

من المقرر أن يرأس ماكرون و ميركل اجتماعا لمجلس الدفاع المشترك حول مكافحة الارهاب حيث تسعى باريس لاتخاذ قرارات ملموسة و من طلب مساهمة المانيا في مساعدة دول الساحل (تشاد-النيجر-بوركينا فاسو-مالي-موريتانيا) و هو ما عبر عنه خلال قمة

مجموعة الساحل الخمسة بباماكو في مطلع الشهر الجاري.

كان اجتماع باماكو شهد تدشين قوة افريقية مشتركة بين دول الساحل و وعدت فرنسا بانشاء صندوق للتنمية اطلق عليه اسم “التحالف من أجل الساحل” معتمدة على المساهمة المالية لالمانيا.

ومن المتوقع ان يبحث مجلس الوزراء الفرنسي الالماني التعاون الثقافي و التكنولوجي في التحول البيئي و تخزين الطاقة.