أصدر نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة، نعمان قورتولموش، تصريحات مستفزة جديدة حول أزمة الدول العربية وقطر.

معتبرا أن فتح حوار بين السعودية وقطر هو الحل الأنسب لحل الأزمة الخليجية، مستبعدا باقى الأطراف، ومشددًا على أن القاعدة العسكرية التركية في الدوحة شأن تركي - قطري فقط.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” التركية، اليوم الإثنين، إن “لسياستنا الخارجية محور وهدف، خاصة وأننا نسعى لتحقيق العدل والقانون في العالم، ولا نريد حدوث اشتباك بين إخوتنا وأصدقائنا”، في إشارة للأزمة الخليجية.

وشدد قورتولموش على أنّ “قرار إنشاء القاعدة التركية في قطر لم يأت على خلفية الأزمة بين قطر والمملكة العربية السعودية”.

وأكد “إذا رأت قطر أنه لا ضرورة للقاعدة التركية على أراضيها، فإن تركيا ستغلقها على الفور”.

وأوضح أن “مسألة القاعدة التركية هي مسألة تعني تركيا وقطر فقط، ولا تعني أي دولة ثالثة”.

وأضاف أن “تركيا موجودة في منطقة الخليج كدولة صديقة، من أجل تحقيق السلام لكل دول المنطقة”.

وحذّر قوتولموش من أنّ “التوتر في الخليج يلحق الضرر بكافة دوله”، داعيًا لـ”تخفيف حدة التوتر، وإزالة كافة الأسباب التي أشعلته”.

ودعا المملكة العربية السعودية والدول الأخرى لـ”التراجع عن الشروط التي وضعت بمنطق أنه على قطر تنفيذها، واصفا الشروط بـ”غير عادلة وغير منصفة بحق الشعب القطري، ولا تقبل بها أي دولة ذات سيادة”.

وتابع “نحن على قناعة تامة أن فتح الدوحة والرياض مباحثات جادة وحوار بينهما هو الطريق الأصح لحل الأزمة، الدولتان شقيقتان وصديقتان، ونحن مستعدون للمساهمة في هذا الحوار”.

وجدد موقف بلاده أن “تركيا لا تريد حدوث أي توتر جديد، وعلى كافة الأطراف ألا تشعر بعدم ارتياح من دور تركيا”.

وأكد أن “تركيا ستواصل إرسال المساعدات الغذائية وكافة احتياجات الشعب القطري”.

وأعرب نائب رئيس الوزراء التركي عن أسفه لما تشهده الكثير من بقاع العالم الإسلامي، من حروب، قائلًا إنه “على الجميع أن يحكم عقله، وأن يتصرف وفقا لمبادئ الأخوة والصداقة والتعاون بين الدول الإسلامية، قد نختلف سياسيًا، ولكن لا نستطيع حل هذه المشكلات بالعداوة”.