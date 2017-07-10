جاء إلى القاهرة اليوم الإثنين نيكولا لاتورى رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالى قادما على رأس وفد برلمانى من روما فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام يستقبله خلالها الرئيس ” عبدالفتاح السيسى”.

وسيلتقى الوفد الإيطالى خلال زيارته لمصر إلى جانب السيسى مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات لإستعراض ملف العلاقات المصرية الإيطالية وبحث عودة السفير الإيطالى إلى مصر لأهمية القضايا التى ينبغى معالجتها بشكل كبير والتى يمكن أن يتم إنجازها فى ظل وجود السفير الإيطالى بمصر ومن أبرز هذه القضايا التعاون الأمنى بين مصر وإيطاليا فى مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية إلى جانب زيادة التعاون فى قضية ” ريجينى”.